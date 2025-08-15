Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob ihm das soziale Verhalten seiner Mitstreiter keine Angst macht. Der ehemalige GZSZ-Star findet deutliche Worte. "Ja, macht mir auch Angst. Ich habe immer die Hoffnung, dass nicht alles ganz so krass ist, wie es in so einer Show. Dass da auch viel Drama reingelegt und provoziert wird. Was die Leute dann im echten Leben hoffentlich nicht machen", klagt Raúl.