Raúl Richter: Metzgerei-Debakel! Das bringt ihn auf die Palme

In einer Instagram-Story erzählt der 37-Jährige, dass er beim Metzger interessiert nach einem bestimmten Fleisch gefragt habe: "Ist das vom Bullen oder von einer Kuh?" Die Fleischverkäuferin habe ihn mit "großen Augen" angeschaut und schlichtweg geantwortet, dass es sich um Rindfleisch handelt. Auf Raúls Frage, ob es sich um ein "weibliches oder männliches Tier" handelt, habe die Verkäuferin keine Antwort gewusst. Der Kollege neben ihr soll "ein bisschen genervt" geguckt haben, weil Raúl so interessiert nachfragte. Am Ende wurde ihm die Frage dann doch beantwortet. Dennoch zeigte sich der Schauspieler sichtlich enttäuscht.

"Also Leute, ich erwarte von einer aufgewiesenen Metzgerei, dass die mir sagen können, von was für einem Tier das ist. Am besten auch noch, ob das Tier mit Gras oder Mais gefüttert wurde", sagte Raúl. Dies konnten sie ihm jedoch laut seiner Aussage nicht beantworten. "Bin ein bisschen schockiert. Kein Wunder, dass die Leute ihr Fleisch mittlerweile im Internet bestellen", so der Promi.