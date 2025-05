Rauswurf von Motsi Mabuse: "Let's Dance"-Gewinner ist sauer

Zwischen Motsi Mabuse und Wayne Carpendale knallt es heftig! In der aktuellen Staffel von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" auf RTL erleben Zuschauerinnen ein wahres TV-Drama. Ausgerechnet zwei bekannte Publikumslieblinge geraten so sehr aneinander, dass am Ende sogar der Rauswurf gefordert wird – und zwar von niemand Geringerem als dem ehemaligen "Let's Dance"-Sieger!