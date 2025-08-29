Rebecca Mir: Alles aus nach 13 Jahren! Sie zieht den Schlussstrich

Sender und Moderatorin sollen freundschaftlich auseinandergegangen sein. Wann genau die Ex-GNTM-Kandidatin das letzte Mal für "taff" vor der Kamera stehen wird, ist nicht bekannt. Die Frau von "Let's Dance"-Tänzer Massimo Sinató (44) hat das Aus gegenüber der Zeitung bestätigt. "Nach über 14 Jahren bei ProSieben – davon 13 Jahre bei ‚taff‘ – ist für mich die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen. Schweren Herzens höre ich bei ‚taff‘ auf. ‚taff‘ war für mich nicht nur eine Sendung, sondern meine TV-Familie. Ich durfte lachen, lernen, wachsen und mit Menschen arbeiten, die zu Freunden geworden sind. Ich bin stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben", so der TV-Star.