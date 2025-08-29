Rebecca Mir: Alles aus nach 13 Jahren! Sie zieht den Schlussstrich
Nach 13 Jahren zieht Rebecca Mir konsequent einen Schlussstrich und ist bereit für ein neues Kapitel in ihrem Leben.
Rebecca Mir soll einem Bericht zufolge nicht länger für "taff" vor der Kamera stehen.
© IMAGO / Eventpress
Rebecca Mir (33) verabschiedet sich nach 13 Jahren von der ProSieben-Sendung "taff". Das berichtet die "Bild"-Zeitung.
Rebecca Mir: "taff"-Abschied soll ihr Wunsch gewesen sein
Kaum ein Gesicht ist so sehr mit dem News-Format verbunden wie Rebecca Mir. Schließlich steht das Model bereits seit vielen Jahren als Moderatorin für die Show vor der Kamera, im Wechsel mit Christian Düren (35), Annemarie Carpendale (47), Viviane Geppert (34) und Daniel Aminati (51).
Jetzt soll der laut der "Bild" allerdings Schluss sein. Wie das Blatt aus dem Umfeld des Senders erfahren haben will, war es Mir selbst, die die Entscheidung für den Abschied traf. So wolle sich die Mutter eines vier Jahre alten Jungen neu orientieren und weiterentwickeln.
Rebecca Mir: "Schweren Herzens höre ich bei ‚taff‘ auf"
Sender und Moderatorin sollen freundschaftlich auseinandergegangen sein. Wann genau die Ex-GNTM-Kandidatin das letzte Mal für "taff" vor der Kamera stehen wird, ist nicht bekannt. Die Frau von "Let's Dance"-Tänzer Massimo Sinató (44) hat das Aus gegenüber der Zeitung bestätigt. "Nach über 14 Jahren bei ProSieben – davon 13 Jahre bei ‚taff‘ – ist für mich die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen. Schweren Herzens höre ich bei ‚taff‘ auf. ‚taff‘ war für mich nicht nur eine Sendung, sondern meine TV-Familie. Ich durfte lachen, lernen, wachsen und mit Menschen arbeiten, die zu Freunden geworden sind. Ich bin stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben", so der TV-Star.
Wie es für den Fanliebling jetzt weitergeht, bleibt abzuwarten. Fest steht: Neben "taff" hat sich die Moderatorin in den vergangenen Jahren verschiedene Standbeine aufgebaut. So arbeitet Mir seit Jahren erfolgreich als Model, versuchte sich aber auch schon als Schauspielerin, unter anderem bei "In aller Freundschaft". Wir sind gespannt, wo die Reise für sie jetzt hingehen wird!