Rebecca Mir: So lief das wirklich mit Massimo! "Das war Langsam-Dating"

Jetzt war Rebecca im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (51) zu Gast und berichtete dort von den Anfängen mit ihrem heutigen Ehemann Massimo. "Da muss man sich ja fast übernatürlich gegen wehren, wenn du mit jemandem tanzt und beide sind Single oder beide haben was weiß ich was... Also das ist ja ein Wahnsinn, sich dann nicht zu verlieben", erinnerte sich Moderatorin Schöneberger an ihre eigene kurze Tanzerfahrung mit dem Profi.

Doch bei Massimo und Rebecca ging es nicht so fix, wie die taff-Moderatorin betont. Sie sei da "ein bisschen langsam", meint Rebecca. Um sich zu verlieben, bräuchte sie "ein bisschen Zeit". Dennoch harmonierte es von Anfang an zwischen ihr und dem Tänzer, das muss sie zugeben. "Massimo war natürlich sehr charmant von Anfang an und konnte gut tanzen, das hat natürlich super funktioniert. Ich glaube, das hat sich mit der Zeit irgendwie so ergeben, weil wir von Anfang an auf einer Wellenlänge waren", erklärt sie.