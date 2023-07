Rebecca Mir: Das Aus ist offiziell bestätigt!

Rebecca steht neben Annemarie Carpendale und Viviane Geppert seit Jahren regelmäßig für das Promi-Magazin "red" vor der Kamera. Doch damit ist jetzt Schluss. Sender ProSieben hat gerade gegenüber "DWDL.de" bestätigt, dass die komplette Redaktion aufgelöst wird. Demnach wird die Sendung ab 2024 nicht mehr regelmäßig über die TV-Bildschirme flimmern. Aber: "Die Marke 'red' bleibt weiter erhalten", heißt es in dem Statement vom Sender. Was das genau bedeutet, ist bisher noch unklar. Möglich wäre jedoch, dass es nur noch Special-Ausgaben nach großen TV-Ereignissen wie "Germany’s next Topmodel", "The Voice of Germany" oder "The Masked Singer" geben wird. Konkrete Pläne gibt es bisher aber noch nicht.