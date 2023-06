Rebecca Mir: Trauriges Aus!

Nach 15 Spielen stand es 60:60. Zum ersten Mal in der Geschichte musste es ein Stechen geben. Rebecca und Nilam sollten eine Kugel an Seilen ins Ziel befördern - diese durfte jedoch nicht in eines der vielen Löcher fallen. Nilam bewies ein ruhiges Händchen und konnte sich den Sieg sichern. Um kurz nach 2 Uhr wurde ihr endlich der Koffer mit 100.000 Euro von Moderator Elton überreicht.