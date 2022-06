Rebecca Mir & Massimo Sinató nach Trennungsgerüchten: Jetzt macht sie es offiziell

Via "Instagram" teilt Rebecca nun ein Foto in ihrer Story, welches definitiv alle Liebeszweifel zwischen ihr und Massimo aus dem Weg räumt! So ist das Model nämlich dabei zu sehen, wie sie von ihrem Liebsten zärtlichen Kuss auf die Wange bekommt! Wie süß! Von einer Beziehungskrise kann also nicht die Rede sein! Ob Rebecca und Massimo den Negativ-Schlagzeilen dadurch wohl ein jähes Ende setzten konnten? Wir können gespannt sein ...