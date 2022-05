Seit 2019 ist René Casselly mit der spanischen Akrobatik-Künstlerin Quincy Azzario liiert, die ihrem erfolgreichen Freund in Nichts nachsteht. Quincy turnt seit sie sechs Jahre jung ist und gewann unter dem Künstlernamen "Azzario Sisters" gemeinsam mit ihrer Schwester Katie Santos Azzario bereits mehrfach Preise wie den "Silbernen Clown" in Monte Carlo 2012. In den letzten Jahren gab die Spanierin ihre Handstand-Balancier-Künste in verschiedenen renommierten Zirkussen weltweit zum Besten, bevor sie vor drei Jahren René Casselly begegnete und sich verliebte.