Renata und Valentin Lusin: So lange mussten sie auf ihr Babyglück warten!

2022 hatten sich Renata und Valentin mit dem Kauf ihrer ersten eigenen Wohnung bereits einen großen Wunsch erfüllt. Der Umzug folgte dann vergangenen August. Bei einem Interview im Juni letzten Jahres antwortete Renata auf die Frage zur Familienplanung noch: "Wir planen natürlich auch irgendwann Familie, aber wenn es kommt, dann kommt es halt." Konkreter wurde sie dann im Oktober, als von 2023 die Rede war. Aber seien wir mal ehrlich – dass die zuckersüße Nachricht so schnell kommt, hätte keiner von uns erwartet.

Einen Tag vorher, am Valentinstag, postete das zuckersüße Couple erst eine Foto- und Video-Collage: "20 Jahre Hand in Hand! Mit dir ist jeden Tag ein Valentinstag! Just thankful! Happy Valentine's Day, egal ob als Paar oder Single. Spread love and smile on this beautiful and sunny day." Und jetzt können es die Fans des süßen Tänzer-Pärchens kaum fassen: Renata ist schwanger! RTL gab die zuckersüße Nachricht am Mittwochmorgen bekannt: "Die 'Let's Dance'-Familie wächst. Renata und Valentin Lusin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und wir gratulieren von Herzen zu dieser besonderen Nachricht."