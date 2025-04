Renata & Valentin Lusin sprechen über Baby Nr. 2: "Irgendwie fühlen wir es einfach"

Der Wunsch ist trotzdem da, auch, weil die beiden selbst Geschwister haben! "Irgendwie fühlen wir es einfach, dass es schön ist, Geschwister zu haben", so die Tänzerin offen. Am Ende entscheidet aber das Schicksal. Und so lange genießen sie ihr Familienglück mit der kleinen Stella. "Im Moment genießen wir die Zeit sehr mit Stella. Es ist wirklich eine wunderschöne Zeit", so Valentin überglücklich.

Valentin & Renata Lusin früher: So lernten sie sich kennen! Im VIDEO gibt es die süße Geschichte: