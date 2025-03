Valentin Lusin: So süß! Er teilt "coole News" – Und die Fans sind aus dem Häuschen

Bei "Let's Dance" hat sich Valentin Lusin (38) längst zu einem der beliebtesten Profitänzer des RTL-Formats gemausert. In diesem Jahr kämpft er gemeinsam mit Tanzpartnerin Christine Neubauer (62) um den Sieg in der Tanzshow. Doch auch privat stand für den Familienvater jetzt ein großes Highlight an. Auf Instagram verkündete der Profitänzer nun "coole News".