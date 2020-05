Renata & Valentin Lusin: Enthüllt! Das geht wirklich hinter den "Let's Dance"-Kulissen ab

Die Luft bei "Let's Dance" wird immer dünner! Heute Abend kämpfen die letzten fünf Promi-Kandidaten um den Einzug ins Halbfinale. Noch nie war es so knapp. Doch wie sieht es eigentlich mit Konkurrenzkampf aus?

Das geht wirklich hinter den Kulissen ab

Auch Renata Lusin und Moritz Hans wollen es bis ganz an die Spitze schaffen. "Am Anfang nehmen alle die Sendung sehr locker und entspannt. So ab der Mitte einwickelt sich doch der Wettkampfgedanke und man will nicht verlieren", erzählt sie im Interview mit "Intouch Online". Doch Zoff gibt es nicht. Im Gegenteil! "Wir verstehen uns alle super und möchten nur das Beste leisten und Spaß haben."

Heidi Klum: "Let's Dance"-Hammer! Wird sie neue Jurorin?

Das kann auch ihr Ehemann Valentin, der mit Moderatorin Ulrike von der Groeben in Show 6 rausflog, bestätigen. "Wir sind vor und hinter den Kulissen eine 'Lets Dance'-Familie. Wir freuen uns für jede gelungene und leiden bei jeder misslungenen Performance. Jeder gibt auf der Tanzfläche sein Bestes und es gibt keine Schadensfreude", schwärmt er. "Trotzdem möchte natürlich keiner verlieren oder früh rausfliegen, dafür sind wir zu lange im Wettkampsport gewesen." Vergleichen kann man die verschiedenen Auftritte seiner Meinung aber nicht. Deshalb helfen sich die Tänzer und Kandidaten oft untereinander und geben Tipps. "Bewerten kann die Jury, wir performen und geben unser Bestes."

Wer wohl heute , und Jorge Gonzáles am meisten überzeugen kann? Das erfahrt ihr um 20:15 Uhr bei ...

Eifersuchts-Drama bei Massimo Sinató und Ehefrau ? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: