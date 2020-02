Moritz Hans: Diese Freundin erobert das Herz des "Ninja Warrior"

„The Last Man Standing“ – Mit diesem sexy Titel kann sich Moritz Hans seit seinem Sieg bei „Ninja Warrior Germany“ 2017 schmücken. Seither liegt dem gutaussehenden Kletterprofi die Frauenwelt zu Füße. Doch hat Moritz Hans sein Herz längst an eine Freundin verschenkt?

Für „Let’s Dance“ lässt Moritz Hans 2020 die Kletterwand links liegen und wagt sich stattdessen auf das Tanzparkett. Mit seinem durchtrainierten Oberkörper und seiner starken Körperspannung bringt der Stuttgarter Kletterprofi nicht nur die perfekten Voraussetzungen für die Eroberung des Titels mit, sondern bringt nebenbei auch das Blut seiner weiblichen Fans in Wallungen. Sein beeindruckender Auftritt bei „Ninja Warrior“ hat die Aufmerksamkeit zahlreicher Mädels geweckt. Doch hat der Stuttgarter unter diesen auch seine Traumfrau gefunden?

Moritz Hans: Als Single reist er durch die Welt

Mit einer Größe von 1,81 Meter, jeder Menge Muskeln und seinem blond-gesträhnten Wuschelkopf ist Moritz Hans eine echte Augenweide. Doch sein gutes Aussehen und seine Sportlichkeit sind längst nicht die einzigen Attribute, die Mädels schwach werden lassen. Auch menschlich überzeugt der gebürtige Stuttgarter auf voller Länge. Während sein Trainer ihn als „zuverlässig, lustig und bescheiden“ beschreibt, verrät Moritz Hans über sich selber, dass er ein echter Weltenbummler ist. Ob Surfen mit Freunden in Spanien oder Klettern mit seinem Bruder Philipp in Slowenien, seine Reisen versprechen jede Menge Abenteuerflair. Selbst im Winter trifft man den blonden Vollblutsportler auf den verschneiten Ski-Pisten Österreichs. Moritz Hans ist ein echter Adrenalinjunkie! Welche Frau kann da Nein sagen?

Überraschender Auftritt von Moritz Hans mit Freundin

Auch wenn Moritz Hans sich noch immer für Reisen und Sport begeistert, die Teilnahme an "Ninja Warrior" hat sein Leben gewaltig auf den Kopf gestellt. Der Sieg verschaffte dem Profi-Kletterer erste mediale Aufmerksamkeit. Mit seiner Teilnahme an "Let's Dance" an der Seite von namenhaften wie Ilka Bessin oder Martin Klempnow schafft der 23-Jährige 2020 den Sprung in die Promi-Liga. Für Moritz Hans ist die Aufmerksamkeit zwar noch Neuland, doch er genießt den großen Auftritt auch in vollen Zügen. Insbesondere gegen das gestiegene Interesse von Seiten der Frauen, hat Moritz Hans sicherlich nichts einzuwenden.

Bei den "New Body " von "McFit" überraschte der Kletterprofi mit einer hübschen brünetten Freundin an seiner Seite. Um die Gerüchteküche nicht anzuheizen, versah er sein Foto auf mit dem Hashtag "notmygirlfriend". Ein kluger Schachzug des Medien-Neulings, der aktuell noch als Single durch die Welt läuft.

Statt als Single erscheint Moritz Hans bei "New Body Awards" von "McFit" mit einer Freundin Foto: Getty Images

Moritz Hans: Seine Freundin sollte Verständnis mitbringen

Trotzdem sich Moritz Hans seit dem Sieg bei „Ninja Warrior“ vor liebeshungrigen Freundschaftsanfragen in den sozialen Medien kaum retten kann, ist dem Stuttgarter die Richtige bislang nicht begegnet. Schon nach der adrenalinreichen -Game-Show äußerte Moritz Hans, dass er seine zukünftige Freundin auf jeden Fall von Angesicht zu Angesicht kennen lernen möchte.

Die Weichen für die Suche nach großen Liebe sind jedenfalls gestellt, denn wenn er gerade nicht Landwirtschaftsarchitektur in seiner baden-württembergischen Heimat studiert, reist der Weltenbummel gemeinsam mit seinen Freunden oder seinem Bruder um den Globus. Auf seinen Reisen begegnet der 23-jährige Sunnyboy zwar vielen Frauen, doch gefunkt hat es leider noch nicht. Doch was muss Moritz Hans Traumfrau überhaupt mitbringen? Obwohl er keine hohen Ansprüche an eine Partnerin stellt, eine Sache sollte seine zukünftige Freundin doch mitbringen: „Sie muss nicht klettern, aber sie sollte Verständnis für das Ganze haben." Klingt nicht nach einem Hexenwerk!

