René Weller: Auf dem Sterbebett - Ehefrau Maria hat einen wichtigen Appell

René Weller liegt im Sterben. Die Box-Legende ist 2014 an Demenz erkrankt, jetzt liegt der 69-Jährige in seiner Wohnung auf dem Sterbebett und wird von seiner Ehefrau Maria gepflegt. Die 70-Jährige ist seit zehn Jahren mit dem Ex-Europameister verheiratet und steht ihrem Mann in dieser schweren Zeit bei.