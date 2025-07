Schon in den meisten ihrer Filme ist das ein Problem: Mit den Männern hat Renée Zellweger (56) offenbar kein Glück. Gerade kam die Hollywood-Heldin solo zu bei den "Gotham Awards" in New York – und heizte damit die Gerüchteküche noch mehr an. Hat ihr Langzeitfreund sie mit einer Jüngeren betrogen?