Renee Zellweger & Leo Woodall: Hier fliegen die Funken

Er hält zärtlich ihre Hand, drückt seine Wange an ihre, schaut ihr tief in die Augen… Keine Frage, zwischen Renée Zellweger und Leo Woodall stimmt die Chemie! Und das nicht bloß in ihrem ersten gemeinsamen Kinofilm "Bridget Jones – Verrückt nach ihm", sondern auch während der gemeinsamen Promo-Tour. Wo immer die beiden Hauptdarsteller auftauchen, knistert es gewaltig!

Vor allem der britische Nachwuchsstar Leo Woodall scheint seiner "Bridget" (55) komplett verfallen zu sein, der 28-Jährige gerät immer wieder ins Schwärmen: "Renée ist einfach unglaublich", schmachtet er in Interviews. "Es fühlte sich alles so natürlich mit ihr an, so einfach und ungezwungen!" Sieht ganz danach aus, als hätte sich Leo, der mit Auftritten im HBO-Hit "The White Lotus" und der Netflix-Serie "Zwei an einem Tag" bekannt wurde, ganz schön in seine berühmte Hollywood-Kollegin verguckt! Das bestätigen auch Set-Mitarbeiter, die Leo und Renée vor und hinter der Kamera beobachtet haben: "Er war sofort hin und weg von ihr", verrät ein Crew-Mitglied.