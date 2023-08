Riccardo Simonetti: Hochzeitshammer! Dieser Kuss besiegelt ihre Liebe

Obwohl Riccardo Simonetti kaum verliebter in seinen Freund Steven sein könnte, zeigt sich der Influencer in der Öffentlichkeit zumeist alleine. Seinen Schatz hält er so gut es geht aus dem Scheinwerferlicht heraus. Umso überraschender kam für seine Fans nun dieser süße Couple-Post, der ihn und seinen Steven auf einer Hochzeit zeigt - und das so innig wie selten: