Riccardo Simonetti: Verlobt! Er präsentiert stolz seinen Klunker

In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche an das frisch verlobte Paar: Bill Kaulitz kommentiert mit den Worten: "OMG! Yes, wie toll!", Schauspielerin Ursula Karven schreibt beispielsweise: "Ich freue mich so für euch beide." Auch Sylvie Meis freut sich für das Paar: "Mein Herz explodiert! Ich freue mich so so sehr für euch beide. Herzlichen Glückwunsch an das schönste Paar von allen." Da können wir uns nur anschließen: Herzlichen Glückwunsch, Riccardo und Steven!