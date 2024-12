Riccardo Simonetti: Ja jetzt hat er offiziel Ja gesagt!

Die standesamtliche Trauung hielt für Simonetti auch persönliche Höhepunkte bereit. Die Feier fand in seiner Heimatstadt Bad Reichenhall statt, damit seine Großmutter an dem Ereignis teilnehmen konnte. Eine kleine, familiäre Zeremonie ersetzte den Glamour der ersten Hochzeit, doch gerade das machte diesen Moment so besonders. Simonetti stylte sich für die Trauung in seinem ehemaligen Kinderzimmer – ein „surrealer“ Augenblick, den er als „Full-Circle-Moment“ bezeichnete.