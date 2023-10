Richard Lugner: Große Trauer! Seine Ex-Freundin "Käfer" ist verstorben

Bittere Neuigkeiten aus Österreich! Wie der "Kurier" berichtet, soll die Ex-Freundin von Richard Lugner, die vielen unter dem Namen "Käfer" bekannt war, verstorben sein. Noch am 11. Oktober nahm Sonja Schönanger, wie die Ex des Bauunternehmers mit bürgerlichen Namen hieß, als Partygast an der Geburtstagsfeier des 91-Jährigen teil. Nun, wenige Tage nach dem Event, soll sie im Alter von 59 Jahren überraschend verstorben sein.

Gegenüber dem österreichischen "Kurier" berichtet Richard Lugner, dass er noch am Sonntag mit seiner Ex-Freundin telefoniert habe. Jetzt muss der Unternehmer ihren Tod beklagen. Im Interview sagt er: "Wir sind alle tief betroffen, weil sie eigentlich das blühende Leben war."

Vor zwei Jahren sei "Käfer" an Lungenkrebs erkrankt. "Die Metastasen haben sich auf andere Körperteile, insbesondere in der Leber, ausgebreitet", verriet er. Ob diese Erkrankung auch der Grund für ihren unerwarteten Tod ist, ist bisher nicht bestätigt.

Sonja "Käfer" Schönanger und Richard Lugner waren von 2008 bis 2009 in einer kurzen Beziehung und blieben danach freundschaftlich miteinander verbunden.