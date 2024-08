Richard "Mörtel" Lugner: Kurz vor seinem Tod besuchte er seine uneheliche Tochter

Richard "Mörtel" Lugner (†91) ist tot. Der österreichische Bauunternehmer ist am Montagmorgen (12. August) in seiner Villa im Wiener Nobelbezirk Döbling verstorben. Seitdem trauert nicht nur seine Ehefrau Simone "Bienchen" Reiländer (42), die er am 1. Juni dieses Jahres noch standesamtlich heiratete, und seine Ex-Frauen um den Unternehmer, auch seine insgesamt vier Kinder müssen ihren Papa nun verabschieden.

Neben seinen ältesten Kindern, Alexander (61) und Andreas (58), die aus seiner ersten Ehe mit Christine Lugner (85) stammen und Tochter Jacqueline (30), die von Christina "Mausi" Lugner, 59) ist, hat Richard Lugner noch eine uneheliche Tochter: Nadin Jeannine (39) stammt aus einer zweijährigen Beziehung mit der Österreicherin Sonja Jeannine Cutter (68). Lange Zeit wusste die Öffentlichkeit nichts von seiner unehelichen Tochter, doch "Mörtel" wollte kein Geheimnis mehr daraus machen.