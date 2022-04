Rihanna: Völlig am Ende! Ihre größte Angst wird wahr

Es waren schlimme Szenen, als der Partner von Rihanna am Flughafen in Los Angeles völlig überraschend festgenommen wurde. Vor ein paar Tagen waren die Turteltauben noch auf Barbados, um romantische Tage miteinander zu verbringen. Und auf dem Rückweg dann der Schock! Wie Nachrichten-Plattform "TMZ" berichtet, wurde A$AP Rocky auf seiner Heimreise direkt am Flughafen von LA verhaftet.

Und der Grund für die Verhaftung hatte es echt in sich! Denn der zukünftige Vater von RiRis Baby soll im November 2021 in eine Schießerei in Hollywood verwickelt gewesen sein. Das Los Angeles Police Department wirft dem Interpreten von "Praise the Lord" vor, nach einem Streit mit einem Bekannten auf diesen geschossen zu haben. Das Opfer wurde leicht verletzt und begab sich nach den schockierenden Geschehnissen in ärztliche Behandlung. Ganz schön heftig!

Mittlerweile ist der 33-Jährige bereits wieder auf freiem Fuß. Gegen schlappe 507.000 Euro Kaution wurde A$AP Rocky wieder entlassen. Wie es nun weitergeht und was hinter dem Vorwurf steckt, ist bisher unklar. Doch eins steht fest: Diesen Stress braucht die werdende Mutter Rihanna so kurz vor der Geburt definitiv nicht!