Rihanna: Party-Wahnsinn zur Geburt! Wie weit will sie noch gehen?

Und so besonders wie RiRis Schwangerschafts-Looks der letzten Wochen soll offenbar auch die Entbindung sein, hat jetzt eine Freundin der Bald-Mami ausgeplaudert! "Sie möchte in ihrem Zuhause auf Barbados gebären", so die Vertraute – und meint damit kein Krankenhaus, sondern Rihannas 20-Millionen-Euro-Palast direkt am Strand, den sich die Chart-Stürmerin vor einigen Jahren in ihrer Heimat zulegte!

"Es wurde schon ein Becken für eine Wassergeburt geliefert", heißt es weiter. Und neben einer Hebamme und einer Gynäkologin sei auch eine Massagetherapeutin für den Einsatz vor Ort gebucht worden. Ebenfalls an Bord: Hausärztin Dr. Sonita Alexander, mit der Rihanna schon seit Kindertagen befreundet ist! "RiRi vertraut Sonita blind, sie kann sich keine bessere Unterstützung vorstellen", weiß die Insiderin.