Rihannas Baby ist da! So heißt ihr drittes Kind

Zu einem Foto von sich mit dem Baby im Arm – eingehüllt in einen zartrosafarbenen Strampler – schrieb Rihanna „Rocki Irish Mayers”. Nun ist nicht nur klar, wie das dritte Kind der 37-Jährigen und ihrem Mann, Rapper A$AP Rocky (36), heißt, sondern auch, dass es sich um ein Mädchen handelt. Endlich! Damit ist ein großer Wunsch des Paares in Erfüllung gegangen. Denn nach zwei Jungs hatten sie sich sehnlichst ein Mädchen gewünscht und daraus aus kein Geheimnis gemacht.