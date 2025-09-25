Rihannas Baby ist da! So heißt ihr drittes Kind
Rihanna ist wieder Mama geworden. Jetzt enthüllt sie das Geschlecht und den Babynamen.
Rihanna hat ihr drittes Kind bekommen.
© IMAGO / Cover-Images
Superstar Rihanna (37) könnte aktuell kaum glücklicher sein. Die Sängerin ist erneut Mama geworden! Jetzt verkündete sie die frohe Nachricht persönlich auf ihrem Instagram-Kanal und ließ dazu direkt die Namensbombe platzen.
Rihannas drittes Baby: Mädchen oder Junge?
Zu einem Foto von sich mit dem Baby im Arm – eingehüllt in einen zartrosafarbenen Strampler – schrieb Rihanna „Rocki Irish Mayers”. Nun ist nicht nur klar, wie das dritte Kind der 37-Jährigen und ihrem Mann, Rapper A$AP Rocky (36), heißt, sondern auch, dass es sich um ein Mädchen handelt. Endlich! Damit ist ein großer Wunsch des Paares in Erfüllung gegangen. Denn nach zwei Jungs hatten sie sich sehnlichst ein Mädchen gewünscht und daraus aus kein Geheimnis gemacht.
„Ich hoffe es. Wenn ich jemals eine Tochter bekomme, werde ich ihr so viel Filmmaterial zeigen – es wurde schon immer über sie gesprochen. Ein kleines Mädchen wäre so toll“, sagte sie bereits im Interview mit „US Weekly” 2024 – und wurde offenbar erhört.
Das kleine Mädchen kam bereits am 13. September zur Welt, wie Rihanna in dem Post weiter verkündet. Ein paar Tage hatten sie somit bereits Zeit, sich als fünfköpfige Familie kennenzulernen.
Fans und Stars gratulieren Rihanna
Unter Rihannas Post sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche. Auch „Let’s Dance”-Jurorin Motsi Mabuse (44) kommentierte mit vier roten Herzen. Alle freuen sich mit den frischgebackenen dreifach Eltern, dass ihr Herzenswunsch nach einem Babymädchen wahr geworden ist. Schon über 7,5 Millionen Mal wurde der Beitrag innerhalb von acht Stunden geliked – rekordverdächtig.
Rihanna und A$AP Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Athelaston Mayers heißt, haben bereits zwei Söhne: RZA, der 2022 zur Welt kam, sowie Riot (*2023). Ob die Familienplanung mit dem dritten Kind abgeschlossen ist, bleibt offen. Rihanna hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass sie sich eine große Familie wünscht – aber vor allem nach ihren zwei Jungs auch ein Mädchen. Das hat nun geklappt.