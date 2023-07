Robert De Niro: Todesursache seines Enkels (✝19) bekannt

Wie das Promi-Portal "TMZ" jetzt berichtet, ist Leandro an einer Überdosis Drogen gestorben. Das hat seine Mutter Drena De Niro bestätigt. "Jemand hat ihm mit Fentanyl versetzte Tabletten verkauft, und obwohl sie wussten, dass sie gestreckt sind, wurden sie ihm verkauft. Also an alle, die immer noch diese verdammten Dinger verkaufen und die, die den Scheiß kaufen: Mein Sohn ist jetzt für immer fort", schrieb sie in ihrem Kommentar auf Instagram.