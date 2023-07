Robert De Niro: Sein Enkelsohn Leandro stirbt mit 19 Jahren!

Seine Mutter bestätigt jetzt den Tod ihres Sohnes auf Instagram. "Mein wunderschöner, süßer Engel. Ich habe dich geliebt, von dem Moment an, als ich dich in meinem Bauch spürte. Ich kann das gar nicht mit Worten beschreiben. Du warst meine Freude, mein Herz und alles, was jemals rein und echt in meinem Leben war", schreibt sie in einem emotionalen Statement. "Ich wünschte, ich wäre bei dir. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, weiterzumachen und die Liebe und das Licht zu verbreiten, die du mir gegeben hast, als ich deine Mutter geworden bin. Du wurdest tief geliebt und geschätzt, und ich wünschte, dass Liebe allein dich hätte retten können. Es tut mir so leid, mein Baby." Woran Leandro gestorben ist, ist bisher nicht bekannt.