Robert Geiss: Bittere Konsequenzen nach dem Pizzeria-Rauswurf

Eigentlich wollten die Geissens einen netten Drehtag in der Pizzeria eines Freundes verbringen. Doch plötzlich tauchten acht Ordnungsbeamte auf, schmissen alle raus und nahmen die Personalien der Beteiligten auf. Offenbar hatte jemand die Polizei verständigt. Für die Familie waren die Dreharbeiten in dem Kölner Restaurant somit vorbei. Das will Robert so allerdings nicht akzeptieren!