Robert Geiss: Haar-Kracher! Er überrascht mit neuer Frisur

Familie Geiss ist verzweifelt! Da wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Friseursalons geschlossen haben, legten sie kurzerhand selbst Hand an. Vor einigen Tagen schnitt Robert seiner Carmen bereits die Haare. Doch das ging gehörig nach hinten los. Jetzt revangierte sich Carmen...

Carmen Geiss griff zum Färbemittel

Auf veröffentlichte der -Millionär ein Video, in dem seine Frau ihm die Haare färbte. "Jetzt bin ich dran. Wir in Frankreich haben leider Gottes immer noch Quarantäne. Keine Friseure haben auf. Die grauen Haare müssen langsam mal weg. Selbst de Bart kommt grau raus...", erklärte Robert. Doch so richtig wohl fühlte er sich bei der Aktion nicht. "Wenn das schief geht, schneide ich dir heute Nacht die ganzen Haare ab", drohte er Carmen.

Glücklicherweise durfte Carmen ihre Mähne behalten. Robert ist sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis. Seine Haare sind zwar etwas dunkler als sonst, doch die grauen Strähnen sind weg.

