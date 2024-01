Robert Geiss: Tochter Shania macht eine verstörende Entdeckung

Seit dem 8. Januar 2024 läuft die 22. Staffel von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" bei RTLZWEI. Dabei begleiten Kameras wieder einmal das Leben der Millionärs-Familie. In der zweiten Doppelfolge, die am Montag, dem 15. Januar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI läuft, muss die Familie aus ihrer traumhaften Wohnung mit Blick auf den Casinoplatz von Monte-Carlo ausziehen, da Robert sie verkauft hat. Aber wohin jetzt mit all den Einrichtungsgegenständen?

Shania räumt fleißig die Schubladen aus, als sie eine Medikamentenschachtel findet. Nach langem lesen und rätseln, um welches Medikament es sich handelt, kommt sie drauf: Viagra. Peinlich berührt, räumt die 19-Jährige ihren Fund wieder zurück, als Papa Robert um die Ecke kommt.