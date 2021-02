Robert Geiss: Verletzt! So sehr leidet er

Weder Ehefrau Carmen Geiss, noch die Töchter Davina und Shania nehmen die Verletzung ernst. Sie machen sich sogar lustig über Robert. "Ich bin in der Nacht Schweiß gebadet aufgewacht, jetzt müssen meine Frauen mal gucken was Sache ist", so der Blondschopf. Und Carmen? Die lacht darüber im Hintergrund!

Trotzdem helfen ihm Davina und Carmen das kleine Ding aus dem Fuß zu holen. Aber nur unter Schmerzen. Als der Splitter endlich draußen ist, erklärt Carmen Geiss nur noch: "Boah, mein Gott, ich stell mir gerade vor, wie der ein Kind auf die Welt bringt. Die arme Hebamme. Also hätt ich die Kinder so bekommen, wie du den kleinen Splitter raus holst, hätt ich die Kinder heut noch nicht geboren."

Naja, Hauptsache Robert kann wieder durchatmen...

Im VIDEO seht ihr, wie sehr sich die Geissens im Laufe der Jahre verändert haben: