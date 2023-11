Robert Habeck: Seine Frau gibt ihn frei

"Robert ist gemacht für die Politik", räumt Andrea jetzt in einem Interview ein. Alles hätte seine Richtigkeit, wie sie betont. Sie sei "ja so froh, dass Leute diese Arbeit machen".

Man gewinnt den Eindruck, als hätte seine Andrea sich an seine Abwesenheit gewöhnt. Natürlich will sie die starke Frau an Roberts Seite sein, die ihm den Rücken freihält. Aber was ist, wenn da niemand ist, den man unterstützen kann? Weil der immer unterwegs ist? Schließlich ist es nicht einfach, als Partnerin ständig alleine zu sein.