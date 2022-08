Robert & Carmen Geiss: Trennung! Ihre Liebe ist zerbrochen

"Es ist total traurig, nur noch zu zweit am Tisch zu sitzen", gestand die Kultmillionärin jetzt im Interview. "Wir müssen uns erst daran gewöhnen. Robert fällt das etwas leichter als mir." Den Grund, warum sie so unter dem Auszug der Mädchen leidet, vermutet sie in ihrer Vergangenheit. "Vielleicht kann ich darum so schwer loslassen, weil ich erst mit 39 Mutter geworden bin und neun Fehlgeburten hatte. Meine Töchter bedeuten mir alles!"

Wenn die Kinder flügge werden, ist das eine schwierige Phase, durch die alle Eltern irgendwann gehen müssen. Doch bei den Geissens birgt die Umstellung ein besonders hohes Konfliktpotenzial: Schon jetzt sind Carmen und Robert dafür bekannt, dass der Umgangston öfter mal rau sein kann und häufig die Fetzen fliegen. Mehrfach schon haben sie einander mit Scheidung gedroht. Kommt jetzt der ganz große Knall?