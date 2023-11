Roberto Blanco: "Ich habe mit zwölf angefangen!" - Jetzt plaudert er über sein Liebesleben

Den "Ein bisschen Spaß muss sein"-Sänger begleitet so einige Schlagzeilen. Doch seine Beichte über seine Sex-Vergangenheit lässt sogar die Moderatorin der ARD-Talkshow "Der letzte Drink" fassungslos. "Mit wie vielen Frauen hast du geschlafen?", wirft sie in den Raum. Mit der kommenden Antwort hätte niemand gerechnet. "Über 1000", sagt Schlagerlegende Roberto ganz locker. Die Moderatorin findet keine Worte und hakt nochmal nach: "Wirklich?!". "Entschuldige mal, ich bin 86. Und angefangen habe ich mit zwölf", sagt Roberto empört über die Reaktion der ARD-Moderatorin. Für ihn scheint seine Vergangenheit eine ganz normale zu sein. So steht er auch zu seinem ersten Mal mit nur zwölf Jahren. Ganz so normal findet die Moderatorin das aber nicht!