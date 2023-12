Roland Kaiser: Blonder Enge! Sie schmieden schon gemeinsame Pläne

Diese Blicke! Dieses verführerische Lachen! Auf unserem Foto prickelt es – und nicht nur im Glas! Heißer Flirt von Roland Kaiser und Michelle Hunziker! Sie himmeln sich an und stoßen mit einem Cocktail an. Kein Wunder: Sie planen ihre Zukunft miteinander. Ja, Sie haben richtig gelesen. Die beiden sind DAS neue Traumpaar. Was wohl seine Frau Silvia dazu sagt?