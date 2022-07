Roland Kaiser & Frau Silvia: Heimliche Affäre! Er legt eine pikante Beichte ab

Seit 1996 sind Roland Kaiser und seine Frau Silvia glücklich verheiratet. Nicht nur die Liebe zu ihren Kindern, sondern auch der Respekt füreinander macht das Ehepaar in der Showbranche einzigartig. Umso erstaunlicher, dass es eine Zeit gab, in der eine gemeinsame Zukunft ungewiss war. Als Roland Kaiser seiner Silvia am 15. März 1984 zum ersten Mal begegnete war der Sänger bereits 30 Jahre alt und sie gerade einmal knackige 18 Jahre jung. Er lud Silvia und ihre Schwester nach einem seiner Konzerte in Münster in sein Hotel zu einer After-Show-Party ein. Es war Liebe auf den ersten Blick. Doch dabei blieb es erstmal. Aus den beiden Turteltauben wurden Freunde, sie telefonierten und sahen sich hin und wieder bei seinen Konzerten.