Roland Kaiser: Große Sorge!

Als der Sänger Anfang 2010 wegen starker Atemprobleme sein Konzert abbrechen musste, wusste er, was los war: "Ich habe gemerkt, du kannst jetzt machen, was du willst, du schaffst es nicht mehr", erinnert er sich in der ZDF-Doku "Mensch Roland Kaiser!". In der Medizinischen Hochschule Hannover wartete er fortan auf ein Spenderorgan. Kategorie: höchste Dringlichkeit! Lebensgefahr! Im Februar die Erlösung: "Ich wurde nachts geweckt, und sie haben mir gesagt: "Wir haben ein Organ für Sie. Wir werden Sie morgen früh operieren.'"

