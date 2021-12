Roland Kaiser: Jetzt kommt die erschütternde Wahrheit ans Licht!

Die vielen Verwandten, Onkel, Tanten, Vettern und Cousinen, ersetzten ihm den fehlenden Vater: "Bei unseren Familienfeiern hat mich nie jemand spüren lassen, dass ich nicht das leibliche Kind meiner Mutti war. Meine Welt war in Ordnung. Mir fehlte nichts." Doch diese heile Welt brach zusammen, als Ella starb. Da war er 15. Zum Verlust kam die Angst: "Komme ich jetzt doch ins Heim?"

Die Rettung erschien in Form von Tante Lizzy, Ellas Schwester. Sie bestimmte resolut: "Der Junge kommt zu mir. Er ist in einer fürsorglichen Familie aufgewachsen. In der Lieblosigkeit eines Waisenheims geht er doch ein!" Sie half ihm, weiter auf dem rechten Weg zu bleiben: Als Sänger machte er eine Mega-Karriere. Seine Herkunft vergaß er nie.

