Roland Kaiser: Große Sorge um seine Gesundheit! Wie viel Zeit bleibt ihm noch?

Rolands Immunabwehr wird unterdrückt

2008 machte Roland Kaiser öffentlich, dass er an COPD leidet. Doch weil die nicht heilbare Krankheit immer weiter fortschritt, konnte ihn nur noch eine Lungentransplantation retten. Kurz vor der OP dann der Schock: Zweimal wurde ein angekündigtes Organ im letzten Moment zurückgezogen. "Es konnte passieren, dass man mich für die Operation fertig machte und unverrichteter Dinge wieder auf die Intensivstation zurückbrachte", verrät der Sänger in seinem Buch. Nach dem siebenstündigen Eingriff dann die Erleichterung: Seine Lippen, die in den letzten Jahren immer bläulich geschimmert hatten, waren plötzlich wieder rosa. Und das Wunder wurde wahr: Sogar seine warme, tiefe Stimme kam irgendwann zurück.

Doch für den Rest seines Lebens muss der sympathische Schlager-Star nun Medikamente nehmen, die seine natürliche Immunabwehr unterdrücken. Er darf keine Topfpflanzen aufstellen (Sporen), keinen Alkohol trinken, nur hartgekochte Eier essen (Keime). Aber: Patienten mit einer neuen Lunge leben mit ihr im Durchschnitt zehn Jahre, sagen Experten. Danach ist eine weitere Transplantation nötig, die viel komplizierter ist. Sicher fragt sich der vierfache Vater zutiefst besorgt, wann er wieder unters Messer muss...