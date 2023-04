Roland Kaiser: Herzzerreißende Aufnahmen! Was ist bloß mit ihm los?

Die TV-Zuschauer von "20 Jahre Kaisermania" waren besorgt und irritiert. Was war nur mit ihrem Idol los? Die sonst so gewaltige Stimme von Roland Kaiser klang zeitweise sehr dünn. Und überall standen Teleprompter herum. Kann sich unser Megastar die Texte seiner großen Hits nicht mehr merken? Was ist da bloß los?