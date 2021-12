Roland Kaiser: Jetzt ist es raus!

Wie Rolands Tochter Annalena nun offenbart, ist ihr Vater für sie die wichtigste Bezugsperson in ihrem Leben. So berichtet sie in der MDR-Dokumentation "Legenden - Die Roland Kaiser Story": "Wir sind ein Herz und eine Seele. Nicht, dass ich meine anderen Familienmitglieder nicht lieben würde, aber mein Papa und ich sind auch die gleiche Person, ich bin eine Art Wiedergeburt von ihm. Und wir denken gleich, wir handeln gleich und haben die gleiche optimistische Art. Das ist eine ganz besondere Verbundenheit, die ich zu ihm habe." Wow! Ehrliche Worte, die Roland sicherlich zu Tränen rühren! Ob uns seine Familie in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr emotionalen Geständnissen dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...