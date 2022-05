Roland Kaiser: Jetzt redet er erstmals über sein Karriere-Aus

Auch wenn Roland Kaiser sich ein wenig Ruhe verdient hätte, verrät er nun, dass für ihn noch lange nicht Schluss ist! Ganz im Gegenteil sogar! Auch mit 70 will der Schlagerstar immer noch voll durchstarten! So offenbart Roland nun gegenüber "Bunte": "Wenn es irgendwann nicht mehr würdevoll ist, würde meine Frau mir als Erstes sagen: ′So, mein Schatz, jetzt solltest du aufhören und erkennen, dass das Leben noch andere Dinge für dich bereithält.′" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Roland kann sich auch nach all den gemeinsamen Ehejahren nach wie vor auf seine Frau verlassen und sieht sie als wohl treuste Mentorin in seinem Leben. Welche Projekte sich der Schlagerstar wohl im kommenden Jahr noch so für seine Fans überlegt hat? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!