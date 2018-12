Roland Kaiser: Höllenqualen! Maite Kelly steht ihm jetzt bei!

Die Anspannung war groß. Doch er biss die Zähne zusammen, ließ sich nichts anmerken. Wenn Roland Kaiser (66) - wie jetzt während seiner aktuellen Arena-Tour - auf der Bühne steht, hängen stets Tausende von Menschen an seinen Lippen. Der Wahl-Münsteraner will sie nie enttäuschen, und er ist ein Profi. Ausgerechnet dieser friedliche, freundliche Sänger und Vater dreier Kinder, der gern von Liebe singt, bekam üble Morddrohungen, wie Maite Kelly (39) jetzt verriet! Und er litt still. Die liebsten Menschen in seinem Umfeld müssen Höllenqualen ausgestanden haben. Maite, mit der er schon zusammen "Warum hast du nicht nein gesagt" schmetterte und befreundet ist, spricht erstmals drüber.

Maite Kelly: Pikante Enthüllung um einen Kollegen

Roland Kaiser: Seine Frau hatte monatelang Angst

Roland Kaiser hatte im Januar 2015 öffentlich die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung in Dresden kritisiert. Seine Offenheit wurde ihm später zum Verhängnis. "Der Macht der Emotionen, die durch die Pegida-Bewegung in Dresden seit Wochen die Nachrichten dominieren, möchte ich mit meiner Stimme entgegentreten", sagte er damals mutig in seiner emotionalen Rede zu den Dresdnern. "Für Weltoffenheit und Toleranz und den Dialog von Mensch zu Mensch." Er wollte seiner Hoffnung Ausdruck geben, dass kulturelle Vielfalt eine Chance in sich birgt. , die Roland Kaisers Mut und seine Direktheit sehr schätzt, sagte dazu jetzt: "Man muss auch mal die andere Seite der Medaille sehen. Niemand will wissen, wie viel Angst seine Frau monatelang hatte, weil es Morddrohungen gab."

Frau Silvia gibt Roland Kaiser Halt

Roland Kaiser ist seit 1996 in dritter Ehe mit Silvia (52) verheiratet, mit der er die Kinder Jan (22) und Annalena (20) hat. Sein Ältester Sohn Hendrik (28), stammt aus der Ehe mit Anja Schüte (54). Die Drohungen müssen eine große Belastung für die Familie des gewesen sein. Doch Roland Kaiser will sich den Mund nicht verbieten lassen. Er wird immer betonen, dass er für Weltoffenheit steht. Aber er weiß auch, was er an seiner Frau Silvia hat, und dankt ihr, dass sie trotz allem immer zu ihm hält: "Sie ist eine ideale Kombination aus dem, was ich brauche: Superfreund, tolle Mutter, fantastische Geliebte."