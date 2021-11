Roland Kaiser: Schlimm, was jetzt ans Licht kommt!

"Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie sich an den Kopf fasste. Sie schwankte. Im nächsten Augenblick fiel sie von der Leiter. Ich versuchte, sie zu halten, doch sie war zu schwer …", erinnert sich Kaiser an den Tag, an dem seine Mama einen Schlaganfall erlitt. Kurz darauf starb sie.

