Roland Kaiser: Bittere Trennung! Jetzt bricht er sein Schweigen!

Auch Roland Kaiser kam zunächst in ein Waisenhaus. "Dort holte mich aber schon ein paar Wochen später Ella Oertel ab. Das Jugendamt bot ihr an, mich als Pflegekind zu sich zu nehmen. Nicht nur für sie, auch für mich war das ein Glück", schreibt Kaiser in seinem Buch "Sonnenseite".

Denn Ella Oertel († 65) kümmerte sich rührend um ihn. "Sie schenkte mir eine Kindheit, wie man sie sich nur wünschen kann: voller Liebe und Geborgenheit", erinnert sich der Sänger. "Bis heute bin ich ihr dankbar, und ich habe versucht, den moralischen Kompass, den sie mir mitgab, auch an meine Kinder weiterzugeben." An Annalena (22), Hendrik (30) und Jan (25).

Wie sein Leben wohl verlaufen wäre, wenn seine leibliche Mutter ihn bei sich behalten hätte? Darüber mag Roland Kaiser gar nicht nachdenken: "Wäre ich bei ihr groß geworden, säße ich heute nicht hier", da ist er sich sicher.

Erst als er schon 18 Jahre alt war, erfuhr der Sänger, dass seine leibliche Mutter verstorben war. "Ich habe die Frau nie gesehen, hatte auch nie etwas mit ihr zu tun", sagt er.

Und doch fühlt er sich ihr heute zu Dankbarkeit verpflichtet …