Roland Kaiser: Schreckensszenen! Sogar die Polizei musste anrücken

Was war geschehen? Gegen 22.20 Uhr machten die Sicherheitskräfte die Beamten vor Ort auf eine Gruppe von vier Herren aufmerksam. Die "tanzten" Frauen vor der Bühne an und bedrängten sie. Als eins der Opfer die Truppe aufforderte, das zu unterlassen, soll es zu Beleidigungen gekommen sein. Und jetzt bekommt die Geschichte noch eine völlig verrückte Wendung: Denn einer der Männer zeigte die Frauen an wegen sexueller Belästigung. Ja, Sie haben richtig gelesen! Die Personalien aller beteiligten Personen wurden festgestellt.

Die Ermittlungen dauern an. Der Sänger beendete sein Konzert, wurde von seinen Anhängern frenetisch gefeiert. Nur diesmal stimmte der Titel seines Open-Air-Auftritts "Alles O.K.!" nicht. Denn okay lief es in Mönchengladbach leider nicht...