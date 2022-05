Roland Kaiser: Spätes Familienglück zum 70. Geburtstag

Wie Roland Kaiser nun gegenüber "Bild" offenbart, wurde er bei seinem Geburtstagsessen in Österreich von seinen Kindern Tim, Hendrik, Jan und Annalena mit ganz besonderen Worten geehrt. So erklärten sie in einer emotionalen Rede: "Es ist für uns ein besonderer Geburtstag. Wir nutzen die Gelegenheit, dir zu danken. Du bist der beste Papa der Welt." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Rolands Kinder sind ihrem Papa für die vergangen Jahre zu tiefst dankbar! Ob Roland uns in der nächsten Zeit wohl an noch mehr besonderen Familienereignissen dieser Art teilhaben lässt? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!