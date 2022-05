Roland Kaiser & Maite Kelly: Seine Frau hat sie zusammengebracht

Wie Maite Kelly nun gegenüber "ARD"-"Brisant" offenbart, war es ausgerechnet Rolands Frau, die die beiden zu einer Zusammenarbeit für ihre gemeinsame Single animiert hat. So erklärt dir Power-Frau: "Roland rief mich an und er fragte mich: 'Du, meine Frau meint, das könnte vielleicht ganz toll sein, wenn wir das doch zusammen singen.' Und da habe ich gesagt: 'Roland, ich kann den Kaiser nicht verneinen.'" Wow! Die gemeinsamen Erfolge sind also Rolands Frau Silvia zu verdanken! Doch es ist nicht das erste Mal, dass Rolands Liebste den richtigen Riecher hat! So offenbarte der Sänger erst kürzlich, dass Silvia für ihn die beste Mentorin ist. Mehr Liebe geht wohl kaum!