Roland Kaiser: Tochter Annalena plaudert Familiengeheimnis aus

Er zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Sängern. Doch fast wäre statt voller Konzertsäle ein Autohaus die Bühne seines Lebens geworden wäre. Dann hätte Roland Kaiser jetzt als Roland Keiler (so sein richtiger Name) seinen 70. Geburtstag am 10. Mai wohl nicht groß im TV gefeiert.

Als Autoverkäufer war er kein Hit – zum Glück. "Wenn jemand zu mir kam und sagte: 'Ich hätte gerne ein gelbes Auto mit braunen Polstern', dann habe ich gesagt: 'Das sieht nicht aus, das können Sie nicht machen.' Die sind dann zu einem Kollegen. Der hat das gemacht", erzählte der Roland Kaiser gerade im TV.