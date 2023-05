Roland Kaiser & Schlagersternchen Sarah Zucker: Jetzt möchte Roland nicht länger schweigen

So berichtet Roland Kaiser jetzt, dass es die Schwester von Ben Zucker auf beruflicher Ebene direkt in sein Herz geschafft hat und er Sarah Zucker auf ihrem beruflichen Werdegang unterstützen möchte. Gegenüber "Brisant" gibt er zu verstehen: "Mir ihre Art aufgefallen, dass sie eben völlig fernab vom Mainstream ist, nicht so der typische Künstler, den man erwartet, sondern eine ganz eigene Art und Note hat." Er ergänzt: "Sie hat in meinen Augen ein hohes Potenzial an Qualität. Und das wird sich immer durchsetzen und immer halten. Die Zeit und die Art der Nutzung von Musik verändert nicht die Qualität der Künstler." Wow! Mehr Lorbeeren hätte Roland Kaiser an sein Newcomer-Talent definitiv nicht verteilen können! Ob er mit seiner Prognose wohl rechtbehält? Wir drücken Sarah Zucker auf alle Fälle dafür die Daumen!

